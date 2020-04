Animal Crossing: New Horizons, guida alle opere d’arte

L' aggiornamento 1.2.0 ha portato diverse novità nel mondo di Animal Crossing: New Horizons , la più importante delle quali è sicuramente l'introduzione di una nuova tipologia di oggetti: le opere d'arte. Questa ulteriore aggiunta amplifica notevolmente le possibilità di scoperta e, soprattutto, guadagno che il giocatore può sfruttare a suo vantaggio. Tuttavia, sono presenti diverse dinamiche da tenere bene a mente, come la possibilità di essere truffati. Vediamo più nel dettaglio tutto ciò che offre il nuovo mercato artistico in questa guida alle opere d'arte di Animal Crossing: New Horizons .

Come reperire le opere d'arte

Le opere d'arte in Animal Crossing: New Horizons non sono dipinti o sculture create appositamente per il gioco, bensì veri e propri capolavori artistici, attribuiti ad artisti più che rinomati, tra i quali Da Vinci, Vermeer, Velázquez e una gran varietà di altri "tratti noti" della tradizione pittorica e non solo.

Fate attenzione, però, perché non tutto è come sembra. Infatti, c'è la possibilità di essere ingannati con dei veri e propri falsi, non donabili e neanche vendibili, in quanto tutti coloro al quale cercherete di propinarli si rifiuteranno di entrare in possesso della copia non autentica. Sicuramente un elemento che mette "un po' di pepe in più" a questa nuova aggiunta.

Ma, vi starete chiedendo, dove posso trovare delle opere d'arte?

Dopo aver istallato l'aggiornamento 1.2.0, sulla vostra isola dovreste avere la possibilità di incontrare un nuovo personaggio, Volpolo. Questi cercherà di vendervi un'opera d'arte per una cifra abbastanza ingente, ma alla fine vi farà pagare solo qualche migliaio di stelline.

Portando l'opera a Blatero, esso vi informerà di voler aprire una nuova sezione del museo dedicata all'arte. Per completare il processo d'espansione, la struttura rimarrà chiusa un'intera giornata (quella successiva alla donazione).



Finita la ristrutturazione, avrete la possibilità di andare a esplorare la nuova ala del museo, anche se per il momento conterrà una sola opera d'arte. Per incrementare la collezione, dovrete aspettare che torni sulla vostra isola Volpolo. Dopo avergli parlato nuovamente, vi dirà di raggiungerlo sulla sua barca, a nord dell'isola.

Saliti sulla "per niente losca" bagnarola, avrete la possibilità di comprare una delle quattro opere in vendita (non è ammesso più di un acquisto per giocatore nella stessa giornata). L'acquisto vi sarà recapitato il giorno seguente.