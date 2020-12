Animal Crossing: New Horizons, il tour di Dicembre

Finalmente ci siamo! Natale è alle porte e Animal Crossing ce lo ricorda con insistenza ogni giorno che passa. Questo mese le nostre isole sono cambiate parecchio, ma vediamo le principali novità nel dettaglio in questo tour di dicembre di Animal Crossing: New Horizons .

Continuando lungo la solita strada, diretti verso la zona commerciale dell'isola, possiamo notare i primi cedri addobbati a festa . Se li scuotiamo, potrebbero cadere delle decorazioni natalizie, utili per creare oggetti a tema. Ah, eccone una! In questo caso ne abbiamo trovata una blu, ma ce ne sono di diversi colori.

Finalmente, la neve ha fatto il suo debutto in questo nuovo capitolo di Animal Crossing. La nostra isola è ricoperta da un candido manto che staziona anche sugli alberi e sulle abitazioni. Parlando di abitazioni, i più attenti avranno notato un cambiamento rispetto al mese scorso . Abbiamo, infatti, personalizzato la nostra casa in modo tale da dargli un tocco più natalizio. Ammettiamo di essere parecchio soddisfatti del risultato, ma vogliamo assolutamente sapere la vostra opinione a riguardo.

Usciamo ora dal negozio dei due fratelli e dirigiamoci da Ago e Filo. Qui possiamo trovare una vasta selezione di abiti stagionali , dai piumini ai cappelli di lana, per poi arrivare anche ai costumi natalizi , come quello da renna o da Babbo Natale.

Guardate: sulla sinistra troviamo un nuovo spazio dedicato ai giocattoli, fondamentali per il giorno dei giocattoli , durante il quale potrete scambiare doni con gli altri abitanti dell'isola. Più ne regalerete, più ne avrete in cambio.

Arrivati alla Bottega, possiamo notare subito come i due gemelli abbiano agghindato adeguatamente il loro negozio per rispecchiare il periodo dell'anno. Entriamo per vedere cosa vendono oggi.

Ma guarda tu il caso! Questa che vedete qui è Carlotta , la nuova vicina che si è trasferita sull'isola proprio l'altro giorno, prendendo il posto dell'adorabile Semola. È stata, tra l'altro, una sua scelta spontanea, in quanto si è trasferita senza alcuna richiesta da parte nostra, passando direttamente per Tom Nook.

Ma aspettate. Eh sì, è proprio un fiocco di neve quello lì. È il caso di tirare fuori il retino e provare a prenderlo, in quanto questi elementi sono utili per la realizzazione di diversi progetti. Bene, sorvoliamo il fatto che ne abbiamo mancati due di fila e andiamo avanti.

Ora vi portiamo al centro servizi. Come potete vedere, anche qui l'aria natalizia non ha tardato ad arrivare (cosa evidenziata da un Principe in gran forma).

Come non fare un pupazzo di neve

Ora vi portiamo in un bello spiazzo per mostrarvi una delle novità principali del mese. Come potete vedere, si sono venute a creare due palle di neve (ovviamente, non avevamo neanche un misero quadrato di terra libero, quindi quello che vedete è il luogo dove si trovava la carrozza zucca, poco più in là dei cedri che vi abbiamo mostrato all'inizio).

Ora che abbiamo due belle palle (non siate maliziosi), possiamo costruire il nostro pupazzo di neve.

Per prima cosa dovete far rotolare le palle, così da farle diventare più grosse (siamo estremamente dispiaciuti, ma oggi va così). Vedete, esattamente come stiamo facendo.

Oh! Quel tonfo che avete sentito era probabilmente Carmelo che si tuffava in acqua. Non abbiamo di certo fatto cadere rovinosamente una delle palle nel fiume. Figuratevi! Un attimo solo che entriamo in casa per far ricaricare il mondo di gioco.

Ecco, come potete vedere le palle sono ancora due e, dato che siamo praticamente certi che tale non sia solo un dato di fatto ma anche una metafora che racchiude perfettamente la sensazione che state provando voi lettori in questo momento, procediamo velocemente.

Facciamo rotolare un po' le sfere ghiacciate per farle aumentare di dimensione e poi le posizioniamo una sopra l'altra.

Bene, vi presentiamo Pallino, il nostro pupazzo di neve (è un po' strano, ma andavamo di fretta; tanto è solo a titolo informativo).

Più grande sarà il vostro Pallino, più questi vi ringrazierà con diverse ricompense a tema. Tuttavia, dato che oggi è il suo "compleanno", ci ha comunque regalato un progetto.