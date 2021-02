Animal Crossing: New Horizons, l’evento di Carnevale

Gli eventi speciali di Animal Crossing: New Horizons sono sempre molto attesi dai fan del fortunato titolo Nintendo. Abbiamo già avuto modo di vederne alcuni durante questo primo anno di vita del gioco; tra i più importanti quelli di Pasqua, Halloween e Natale. Ovviamente, una festività come quella di carnevale non poteva passare sotto i radar del titolo.

Per l'occasione, abbiamo deciso di esplorare l'evento di carnevale di Animal Crossing: New Horizons per vedere quali sorprese nasconde.

Il ritorno di Pavão La neve copre ancora il terreno della nostra isola, eppure i coriandoli danzano spinti dal vento. Poco lontano da casa, notiamo una piuma verde volteggiare nell'aria. Imbracciamo il nostro fidato retino e la prendiamo a mezz'aria. Scendendo verso la piazza principale, iniziamo a sentire melodie e canti misti a un senso di festosità inebriante. Appena svoltiamo l'angolo, lo vediamo: è Pavão che si scatena al centro di un palco luminoso e colorato. I nostri concittadini gli stanno attorno, danzando e lanciando coriandoli a volontà.

Marianna si avvicina a noi di gran carriera, per poi fermarsi di colpo e ricoprirci con i piccoli pezzetti di carta colorata. Ci dirigiamo verso Pavão, che ci saluta con la sua iconica scarica di esaltazione. Dopo essersi presentato, ci esorta a raccogliere le piume che volano per l'isola e a portargliele; in cambio, lui ci ripagherà con alcuni oggetti a tema e ci avverte che se troviamo una piuma con i colori dell'arcobaleno, dobbiamo portargliela subito. Inoltre, ci consegna un progetto che permette di creare queste ultime utilizzando le piume colorate che è possibile trovare in giro per l'isola.

Alla ricerca delle piume Così, retino alla mano, ci dirigiamo in giro per l'isola e iniziamo ad accalappiare tutte le piume che troviamo. Quelle blu sembrano essere le meno rare, dato che non la smettono di apparire.

Dopo averne raccolte tre per ogni colore (blu, rosso, verde e viola), torniamo dal pavone, che ci ricompensa con quattro oggetti. Il colore di questi ultimi corrisponde a quello delle piume che abbiamo consegnato a Pavão. Vagando per l'isola, ci imbattiamo proprio in ciò che stavamo cercando: una piuma arcobaleno. La prendiamo e la portiamo immediatamente dal nostro amico, che ci consegna un altro oggetto, questa volta variopinto.

Presi dall'esaltazione generale, ci cambiamo al volo con quanto di più sgargiante abbiamo avuto modo di trovare da Ago e Filo.

Dato che non ne abbiamo più trovate in giro, abbiamo deciso di creare le altre piume arcobaleno al nostro banco da lavoro. Gli occhi di Pavão brillano di gioia alla sola vista di tali oggetti del desiderio. Dopo averci adeguatamente ricompensato, ci avvisa che se gli porteremo tre piume arcobaleno insieme, ci darà l'ultimo, esaltante premio. Così, sacrifichiamo gran parte della scorta di piume colorate che abbiamo collezionato durante le nostre ricerche e portiamo a Pavão ciò che ha richiesto.

L'allegro pavone esulta, balla e canta. Dopo un'esibizione da brividi, si volta verso di noi e ci consegna il nostro premio: un carro di carnevale.

Gli oggetti di carnevale Dopo questa breve ma intensa avventura, è arrivato il momento di fare il punto della situazione con quanto abbiamo ottenuto dall'evento di carnevale.

Oltre ai vistosi indumenti reperibili dalle sorelle sarte, gli oggetti che Pavão ci ha regalato sono sostanzialmente quelli che si potevano trovare nella sezione tematica della Bottega di Nook (con qualche eccezione, ovviamente). Sicuramente, sono tutti oggetti che fanno molta scena, a partire dal carro a forma di pavone.

Dato che collezioniamo strumenti, la presenza del tamburo di carnevale è stata senz'altro gradita, come anche quella del palcoscenico (che fortunatamente abbiamo avuto la fortuna di ottenere nella sua variante rossa). Tra festoni, globi luminosi, lampade, bancarelle, sparacoriandoli, stendardi e parasole, il prossimo carnevale sicuramente non ci coglierà impreparati.