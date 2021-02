Super Seducer 3: The Final Seduction, la recensione del manuale interattivo di rimorchio che manda in bianco i giocatori

La prima volta una risata te la strappa, la seconda volta lo giustifichi perché in fondo quella risata ancora te la ricordi e può far da traino anche alla nuova esperienza, ma la terza il tutto appare sempre più per quel che è: patetico. Se vogliamo lo stesso vale per molte serie che superano il numero due (Valve lo sa bene), anche se nella maggior parte degli altri casi ci sono almeno gli alieni brutti / i soldatini pew pew / i barbari che ruttano / o quel che vi pare da ammazzare per gratificare i nostri sogni di potenza e mascherare il lutto della creatività, mentre qui l'imbarazzo gioca allo scoperto. Di cosa stiamo parlando? Ma di Super Seducer 3: The Final Seduction e della fatica fatta per scriverne la recensione , visto che più che un manuale interattivo di rimorchio sembra un sistema per prendere due di picche a raffica.

Seduzione

Super Seducer 3: The Final Seduction, una scena piccante

Super Seducer 3: The Final Seduction è sostanzialmente identico ai precedenti episodi, soltanto più rifinito e con qualche funzione in più. Richard La Ruina torna per la terza volta in cattedra pronto a darci consigli su come rimorchiare e convincere il o la partner di turno a fare sesso, tra situazioni raccontate in prima persona e altre in cui fa semplicemente da spalla. Il tutto si traduce in un simulatore di appuntamenti diviso in dieci episodi scollegati in cui al giocatore spetta solo di scegliere le risposte da dare per far andare avanti le storie, cercando di ottenere il punteggio massimo di ogni capitolo per sbloccare i finali migliori, quelli che solitamente comportano del sesso.

Come nei due Super Seducer precedenti, La Ruina commenterà le nostre scelte facendoci capire se abbiamo sbagliato o se abbiamo ragionato da super seduttori, facendo quello che avrebbe fatto lui.

Completati i dieci capitoli c'è poco altro da fare: si può rigiocare per sbloccare il 100% delle risposte, anche quelle più assurde, magari sfruttando gli schemi riepilogativi per capire dove si è sbagliato, oppure si possono personalizzare le storie, rimuovendo ad esempio le risposte rosse (quelle completamente sbagliate), tagliando i consigli di La Ruina oppure eliminando i minigiochi. Questi ultimi sono due: dei quick time event in cui bisogna premere i tasti mostrati a schermo al momento giusto e una specie di gioco di abilità con il telefono. Entrambi sono più dei fastidi che delle aggiunte sensate al gameplay e sinceramente, appena l'opzione si è resa disponibile, li abbiamo eliminati senza grossi drammi. Peccato non poterlo fare da subito.