Horizon Forbidden West sarà più grande e migliore di Zero Dawn, dice Ashly Burch

Horizon Forbidden West sarà più grande e migliore di Horizon Zero Dawn: lo ha detto in un'intervista Ashly Burch, l'attrice che nella serie di Guerrilla Games interpreta il personaggio di Aloy.

Il gioco PS5 più atteso dagli sviluppatori, Horizon Forbidden West potrà contare sulle solide basi del primo episodio e partire da lì per offrirci un'esperienza ancora più ricca, coinvolgente e visivamente di maggiore impatto.

"Ho scoperto la storia di Aloy insieme a lei, in molti casi", ha spiegato la Burch parlando di Horizon Zero Dawn. "La cosa fantastica, tuttavia, è che passando abbastanza tempo con il personaggio, vestendo i suoi panni, riesci a comprendere davvero il suo mondo."

Horizon Forbidden West, uno degli evocativi paesaggi dello scenario.

"Dunque quando la protagonista si trova a parlare con qualcuno, controlli da quale tribù provenga, ti chiedi che tipo di persona potrebbe essere e come Aloy percepisca il suo gruppo di appartenenza, e da lì esprimi determinate emozioni."

"La cosa migliore di lavorare su Horizon Forbidden West è che ho accumulato tutte queste conoscenze. Dunque è bello poter dire 'oh, Ted Faro, sì, mi ricordo di lui!' Sono cose che ora posso fare perché conosco bene Aloy e il suo mondo. È come costruire qualcosa partendo da fondamenta molto solide: lo trovo entusiasmante"

"Ho effettuato una sessione di registrazione per il gioco qualche giorno fa. Come sta venendo fuori? Non posso dire molto, ma di sicuro Horizon Forbidden West sarà più grande e migliore di Zero Dawn per quanto riguarda tutti quegli aspetti che la gente ha amato del primo episodio: il meraviglioso mondo, la storia coinvolgente, il fantastico gameplay."