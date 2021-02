Horizon Forbidden West è il gioco PS5 più atteso dagli sviluppatori

Horizon Forbidden West è il gioco per PS5 più atteso dagli sviluppatori first party e non, stando alle testimonianze pubblicate sul PlayStation Blog, dove svariate figure di rilievo dell'industria videoludica hanno espresso le proprie preferenze.

Nell'ambito dello stesso articolo in cui è venuto fuori che God of War 2 è il titolo più atteso da Hermen Hulst, diversi game director, art director, creative director e producer hanno indicato invece il sequel targato Guerrilla Games.

"Ho amato Horizon Zero Dawn e non vedo l'ora di scoprire come i ragazzi di Guerrilla riusciranno a migliorare un simile capolavoro", ha detto Shaun Escayg, creative director di Marvel's Avengers presso Crystal Dynamics.

"Il trailer di annuncio di Horizon Forbidden West è stato davvero impressionante (e includeva alcune scene subacquee, che tutti gli sviluppatori temono), dunque sono ansioso di vedere come questo sequel spingerà in avanti la serie su PS5", ha dichiarato invece Fumihiko Yasuda, producer di Nioh 2 presso Team Ninja.

Horizon Forbidden West offrirà panorami ancora più suggestivi e dettagliati rispetto al primo capitolo.

"Horizon Zero Dawn mi ha ispirato tantissimo: Guerrilla ha creato una complessa, bellissima nuova proprietà intellettuale. Non è un'impresa facile, eppure l'hanno fatta sembrare una sciocchezza."

"Ho amato il viaggio di Aloy nel primo episodio e adesso che ho PS5 non vedo l'ora di immergermi nuovamente in quel fantastico mondo", ha detto Jason Connell, creative & art director di Ghost of Tsushima presso Sucker Punch.

"Mi sono innamorato di Horizon Zero Dawn l'anno scorso (avevo un enorme backlog di giochi da recuperare durante la produzione di Valhalla) e conto i giorni che mi separano dallo scoprire cosa faranno con il nuovo episodio", ha dichiarato Benoit Richer, game director di Assassin's Creed Valhalla presso Ubisoft.

Horizon Forbidden West includerà sequenze subacquee.

"Non vedo l'ora di tornare in quel mondo e scoprire dove Guerrilla ha intenzione di portare questo franchise. Ciò che ho visto finora sembra fantastico, le mie aspettative sono davvero alte", ha detto invece Rafael Grassetti, art director di God of War presso Santa Monica Studio.

"Horizon Zero Dawn, il primo episodio della serie, mi ha colpito molto come sviluppatore. Sono rimasto coinvolto da questa esperienza così immersiva, grazie all'incredibile grafica e al peculiare mondo in cui mi sono ritrovato: un futuro in cui la civiltà è collassata."

"La gente si aspetta che il prossimo episodio farà ancora meglio, e lo stesso vale per il progetto che dirigo: magari è per questo che sento una personale affinità con Horizon. Come fan sono davvero ansioso di poter giocare con Horizon Forbidden West", ha detto Naoki Hamaguchi, director di Final Fantasy VII Remake presso Square Enix.

Horzizon Forbidden West ci catapulterà in un mondo ancora più ampio e affascinante.

"I giochi che attendo di più sono Ratchet & Clank: Rift Apart e Horizon Forbidden West. Horizon è il mio titolo preferito dell'era PS4 per via dell'ambientazione così originale e del sistema di combattimento strategico, davvero soddisfacente."

"Tuttavia ho completato tutti e quattro gli episodi di Ratchet & Clank su PS2, dunque sono un grande fan della serie e sono rimasto colpito quando hanno presentato quella incredibile demo di gameplay, con la nuova meccanica dei portali e l'assurdo grado di fedeltà visiva del gioco."

"Dunque sì, sono assolutamente entusiasta di potermi dedicare nuovamente a entrambe queste serie. PlayStation 5 è una bestia e non vedo l'ora di vedere ciò che i due franchise riusciranno a fare su quella console", ha dichiarato infine Anthony Newman, co-game director di The Last of Us 2 presso Naughty Dog.