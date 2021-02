God of War 2 è il più atteso da Hermen Hulst di Sony tra i giochi del 2021 "e oltre"

God of War 2, o God of War Ragnarok o quale sarà il suo nome è il gioco più atteso da Hermen Hulst, fondatore di Guerrilla Games e ora capo dei Worldwide Studios di Sony PlayStation, tra i titoli previsti per il 2021 e oltre.

Il fatto che venga menzionato in un elenco del genere potrebbe far pensare che il nuovo God of War sia previsto per il 2021, ma nel titolo dell'aggiornamento sul PlayStation blog compare anche quel "e oltre" che riapre un po' la questione e fa tornare il sospetto che il gioco possa essere in verità previsto per il 2022.

La questione è molto dibattuta: per il momento, God of War Ragnarok è stato annunciato solo con un logo e il fatto che non abbia riferimenti di uscita precisi né si sia visto nulla al riguardo fa sospettare che sia veramente in arrivo nel 2021, come riferito inizialmente da Sony.

In ogni caso, non è detto che non possa accadere, considerando che Sony Santa Monica ha probabilmente iniziato i lavori già nel 2018. Comunque, leggiamo cosa ha scritto Hermen Hulst su God of War 2 come suo personale titolo "most wanted" per il 2021 e oltre: "Giocare a God of War nel 2018 è stata una grande esperienza per me. Quella serie ha sempre avuto grandi elementi action e di combattimento, ma la profondità emotiva che Santa Monica ha portato nella storia di Kratos come padre è stata memorabile, specialmente considerando che mio figlio all'epoca era poco più grande di Atreus quando ci ho giocato. Dunque vedere e sentire le reazioni a quel piccolo assaggio che abbiamo svelato al PlayStation Showcase di settembre è stato molto emozionante. Non vedo l'ora che tutti possano vedere cosa sta facendo Santa Monica".

Considerando che Hulst è sicuramente al corrente dello stato dei lavori sul nuovo God of War e sulle possibili tempistiche di uscita, questa menzione potrebbe essere considerata un indizio sull'arrivo del gioco nel prossimo periodo. Da notare peraltro che anche altri sviluppatori intervistati hanno scelto God of War 2 come titolo più atteso, come Brian Horton di Insomniac Games e Kevin Zuhn di Young Horses, mentre tra gli altri titoli attesi e riferiti da ulteriori sviluppatori ci sono Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, Deathloop, Resident Evil Village, Elden Ring e altri.