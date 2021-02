Baldur's Gate 3: patch 4 in arrivo, tanti cambiamenti ma salvataggi non compatibili

Baldur's Gate 3 sta per aggiornarsi con la patch 4, un passo importante verso il lavoro di completamento del gioco attualmente in fase di early access, che porterà tante novità ma che costringerà anche a ricominciare tutto dall'inizio, visto che i salvataggi non saranno compatibili con la nuova versione.

Larian Studios aveva già avvertito da tempo dell'eventualità in questione: Baldur's Gate 3 è attualmente ancora un gioco in pieno sviluppo e la versione giocabile dagli utenti è solo una build preliminare in early access, dunque i cambiamenti profondi da effettuare al codice rendono instabile il destino dei salvataggi e dei personaggi creati con questa versione.

Non c'è ancora una tempistica precisa per l'uscita della patch 4, ma l'update ufficiale pubblicato dagli sviluppatori su Steam parla chiaro e indica come la patch sia praticamente in arrivo, probabilmente con una presentazione più specifica durante il Panel From Hell previsto per il 17 febbraio.

Durante questo evento potremo vedere una presentazione condotta da Jeremy Crawford di Dungeons & Dragons e poi Swen Vincke, director di Larian Studios e Nick Pechenin, David Walgrave e vari altri coinvolti nella creazione di Baldur's Gate 3.

A quanto pare, la patch 4 è destinata ad essere veramente di grandi dimensioni ma purtroppo non consentirà di proseguire i salvataggi avviati con la versione attuale. Nel caso vogliate dunque saltare il nuovo aggiornamento o accantonarlo per il momento, non volendo cancellare i salvataggi, potete seguire anche questa procedura: