Steven Universe: Scatena la Luce in uscita su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Steven Universe: Scatena la Luce farà il proprio debutto a breve anche su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch: la data di uscita del gioco è fissata a brevissimo, il 19 febbraio.

Come riportato nella nostra recensione di Scatena la Luce, il tie-in basato sulla serie animata Steven Universe ne riprende i personaggi, le atmosfere e le tematiche per dar vita a un piacevole RPG con combattimenti a turni.

"Scatena la Luce è un RPG tradizionale basato sulla serie Steven Universe, caratterizzato dunque da personaggi molto particolari che si trovano a esplorare mondi fantastici, pieni di segreti da scoprire ma anche e soprattutto nemici da affrontare", avevamo scritto al tempo.

Disponibile inizialmente come esclusiva temporale per la piattaforma Apple Arcade, il titolo sviluppato da Grumpyface Studios soffre senz'altro di qualche problema di ripetitività, ma risulta in generale godibile e divertente.

Certo, bisognerà capire come si adatteranno le meccaniche di Scatena la Luce a piattaforme abituate a esperienze generalmente più profonde e sfaccettate: una questione inevitabile quando si porta un mobile game su PC e console.