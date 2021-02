Magic: Legends, l'open beta su PC via Epic Games Store ha una data e un trailer

La open beta di Magic: Legends ha una data di inizio, rivelata dal trailer che potete vedere in calce: gli utenti PC potranno partecipare ai test a partire dal 23 marzo.

Annunciato ai Game Awards 2019, Magic: Legends sarà disponibile nel corso del 2021 in esclusiva su Epic Games Store, e consentirà a tutti i fan della serie di diventare dei Planeswalker.

Nel gioco avremo modo di scegliere il nostro personale percorso, raccogliere oggetti da aggiungere all'equipaggiamento, apprendere incantesimi e dar vita a combinazioni devastanti per affrontare le forze del male e salvare il Multiverso.

Per compiere la nostra missione potremo scegliere fra cinque classi differenti, senza però restare legati a una in particolare: avremo modo di effettuare lo switch a piacimento durante le nostre partite.

Il senso di libertà del titolo sviluppato da Cryptic Studios si estenderà alla fase esplorativa, con la possibilità di scegliere quali luoghi visitare e in che ordine, nonché partecipare a entusiasmanti battaglie.

Che tu decida di padroneggiare il potere del mana bianco, blu, nero, rosso o verde, saranno le tue scelte a determinare il modo in cui ti muovi sul campo di battaglia.

Scopri e lancia una miriade di magie, e raccogli pagine che li rendono ancora più potenti. Acquisisci e impiega equipaggiamenti e artefatti in perfetta sinergia con il tuo mazzo, così da dare forma allo stile di gioco che preferisci.

Attraversa i piani in solitaria o in compagni di altri due Planeswalker. Metti a punto combinazioni uniche per valorizzare i punti di forza dei tuoi compagni.