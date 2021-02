Kingdom Come: Deliverance compie tre anni, un documentario sui duelli con la spada

Kingdom Come: Deliverance ha compiuto tre anni, e per celebrare l'evento gli sviluppatori di Warhorse hanno deciso di regalare a tutti gli utenti un interessante documentario sui duelli con la spada.

Disponibile gratis su Steam per un periodo limitato, Fechtbuch: The Real Swordfighting behind Kingdom Come rivela il modo in cui sono stati realizzati e coreografati i combattimenti all'arma bianca che hanno contribuito a portare Kingdom Come: Deliverance a più di due milioni di copie vendute.

"Uno degli elementi cruciali di Kingdom Come: Deliverance è il combattimento medievale, che noi di Warhorse Studios abbiamo sviluppato in maniera simile agli altri aspetti del gioco, ovverosia il più fedelmente possibile, per mostrare il modo in cui i guerrieri combattevano davvero ai tempi", si legge nella sinossi.

"Il docimentario Fechtbuch rappresenta una testimonianza di ciò che abbiamo imparato inseguendo quell'obiettivo, nonché una guida utile per scoprire alcuni dei segreti legati alle arti marziali storiche."

"Nel corso delle riprese del film abbiamo chiesto ai migliori schermidori e artisti marziali cechi e slovacchi, che ci hanno aiutato a rappresentare i duelli nel nostro gioco, di spiegare e dimostrare i principi base e le tecniche del combattimento medievale."

"Vi presenteremo armi e armature, le varie scuole di combattimento e, insieme ai maestri, rifletteremo sul significato che l'apprendimento cavalleresco aveva in passato e oggi, seicento anni dopo."