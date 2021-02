Nioh è il miglior soulslike secondo la classifica di IGN

Nioh è il miglior soulslike attualmente disponibile secondo la classifica stilata da IGN, che ha ovviamente escluso dalla lista le produzioni targate From Software, quelle cioè che hanno ispirato questo particolare sottogenere degli action RPG.

Al secondo posto della top 10, a sorpresa, troviamo Star Wars Jedi: Fallen Order: oltre a vantare un comparto narrativo coinvolgente e interessanti sezioni platform, il titolo di Respawn Entertainment gestisce i combattimenti proprio nello stile dei soulslike, rendendo molto bene sullo schermo la spada laser e i poteri della Forza.

In terza posizione c'è l'eccellente indie Salt and Sanctuary, che interpreta le medesime meccaniche in un contesto bidimensionale, mentre il quarto posto è occupato da The Surge, il soulslike con ambientazione sci-fi sviluppato da Deck13.

Conquista la quinta posizione lo sparatutto survival Remnant: From the Ashes, ma i ragazzi di Gunfire Games compaiono anche all'ottavo posto con il loro Darksiders 3, che rispetto ai precedenti episodi della serie introduce appunto elementi soulslike.

Qui in calce trovate il video completo con la classifica di IGN. Siete d'accordo con le varie posizioni? Qualche gioco avrebbe meritato di più? Magari qualcuno è stato sopravvalutato?