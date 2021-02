PS5: modello gigante da 70.000 dollari personalizzato da uno youtuber

Uno youtuber, ZHC, ha speso la bellezza di 70.000 dollari per avere il modello di PS5 più grande del mondo e personalizzarlo. Si tratta di un design trenta volte più grande dell'originale, che ha richiesto più di cento ore di lavoro per essere realizzato.

Interessante il fatto che anche il DualSense sia stato allargato mantenendo le proporzioni intatte. Da specificare che è completamente funzionante, quindi è in grado di far girare normalmente i giochi della console standard, come dimostrato nel filmato che potete vedere in testa alla notizia.

Le generose dimensioni di PlayStation 5 sono sempre state tra gli elementi più criticati della console, ma il modello di ZHC va molto oltre: 3 metri di altezza per 227 chili di peso non sono roba da poco. Naturalmente si tratta di una curiosità creata per realizzare video su YouTube, ma è comunque un'impresa interessante per gli appassionati e per i 19,2 milioni di abbonati al canale di ZHC. Almeno crediamo.

Chissà se i bagarini tenteranno di mettere le mani anche su questo modello di PS5, magari utilizzando qualche bot. Ormai sono ovunque e impestano il successo di qualsiasi prodotto.