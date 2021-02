Pokémon, incremento vertiginoso delle vendite di carte collezionabili su Ebay

Le carte collezionabili dei Pokémon hanno fatto registrare un incremento delle vendite davvero vertiginoso su Ebay nel corso del 2020. Pensate che sono cresciute di ben il 500%, come svelato dalla piattaforma stessa. Si tratta di una percentuale davvero importante, che spiega l'introvabilità dei pacchetti, soprattutto negli Stati Uniti.

Il fenomeno in realtà ha una spiegazione precisa, che abbiamo in parte già riportato: lo spacchettamento delle carte dei Pokémon è diventato di moda su YouTube, Twitch e affini, soprattutto grazie a personaggi come Logan Paul (che fortunatamente ha smesso di sfruttare i cadaveri dei suicidi per fare sensazione), che stanno spendendo cifre folli per ottenere i pacchetti più rari, così da mostrarli nei loro video.

Le carte collezionabili dei Pokémon hanno in buona parte trainato tutto il settore, che su Ebay ha visto un incremento complessivo del 142%. La carta di maggior valore, venduta per 350.000 dollari, è stata un Base 1st Edition Holo Shadowless Charizard del 1999.

Ebay si aspetta che il trend prosegua per tutto il 2021, con un picco intorno 27 febbraio, il giorno del 25° anniversario della saga. Facile prevedere che il tutto si sgonfierà quando gli influencer inizieranno a dedicarsi ad altro.