Baldur's Gate 3: annunciato l'evento in cui si parlerà del nuovo maxi aggiornamento

Baldur's Gate III: un momento di gioco

Larian Studios ha annunciato quando si terrà il prossimo evento live di Baldur's Gate 3, in cui saranno svelate le novità introdotte con il prossimo maxi aggiornamento: il 17 febbraio alle 19:00. Per l'occasione saranno presenti diverse personalità di spicco, tra sviluppatori di Larian ed esperti di Dungeons and Dragons.

Tra questi il creative director Swen Vincke e il progettista capo del regolamento di Dungeon & Dragons Joseph Crawford, cui si sommeranno il giornalista videoludico Geoff Keighley, lo story designer di D&D Chris Perkins e lo sceneggiatore anziano di Baldur's Gate 3 Adam Smith, che fortunatamente scrive solo con la mano visibile (questa tristissima battuta la capiranno fortunatamente in pochi).

L'evento sarà seguibile sul canale Twitch di Larian Studios, su YouTube o su Steam. Volendo potete anche aprire il sito ufficiale del gioco e aspettare lo scadere del conto alla rovescia, così da essere certi di non perdervi gli annunci.

Per il resto vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 è disponibile in Accesso Anticipato per PC, su Steam e GOG, e per Stadia. Dal lancio, il gioco è stato aggiornato con grande regolarità.