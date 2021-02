XIM Apex consente di utilizzare mouse e tastiera con Xbox Series X|S, Xbox One e PS4

Nonostante sia da diverso tempo sul mercato, un recente aggiornamento di XIM Apex ha riportato la periferica sulla cresta dell'onda. A chi non conoscesse questo accessorio possiamo dire che si tratta di un metodo piuttosto semplice e robusto per utilizzare mouse e tastiera con tutti i giochi Xbox Series X|S, Xbox One e PS4, oltre che PS3 e Xbox 360.

Detta in parole povere, XIM Apex è una chiave USB da collegare alla propria console che è in grado di "tradurre" i comandi inviati attraverso un mouse e una tastiera e convertirli in modo che la macchina pensi di averli ricevuti da un normale gamepad. In questo modo è possibile utilizzare il setup tipico dei videogiocatori PC su tutti i giochi per console, anche quelli non ufficialmente supportati.

Basta collegare lo XIM Apex alla console e a lui un dongle per collegare le tre periferiche (mouse, tastiera e un pad) e il gioco è fatto. Per poter scaricare l'ultimo firmware, quello che migliora le prestazioni della periferica, oltre che la rende compatibile con Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360 e PlayStation 3, basta un semplice telefono (o un PC) che, attraverso la connessione bluetooth, invierà allo XIM Apex i dati di configurazione più recenti.

Visto il supporto a PS4 e PlayStation 3, non escluderemmo che prima o poi anche la nuova console di Sony venga inclusa tra gli hardware supportati.

La periferica non è a buon mercato, dato che costa 100 dollari sul sito ufficiale, con spese di spedizione e tasse escluse, o 140 euro su Amazon. In quest'ultimo caso il link contiene un'affiliazione che consente a Multiplayer.it di ricavare una piccola percentuale da ogni acquisto.