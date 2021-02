Zenimax Online: vari giochi non annunciati in sviluppo, probabilmente esclusivi Xbox

Zenimax Online Studios ha diversi giochi non ancora annunciati in sviluppo, come è emerso da alcuni annunci lavorativi. Probabilmente saranno esclusivi per Xbox, quindi per le console di Microsoft e PC.

Come potete leggere, le posizioni aperte sono davvero tante, al punto da far ritenere probabile un forte aumento degli investimenti nello studio. Chi sia dipeso dalla recente acquisizione da parte di Microsoft? Impossibile dirlo con certezza, ma vista la coincidenza dei vari eventi, non crediamo che l'ipotesi sia poi così lontana dal vero.

Detto questo, è il messaggio stesso di commento all'immagine a parlare di progetti non annunciati, diversi da The Elder Scrolls Online (il più grande successo di Zenimax Online), quindi possiamo considerare la notizia come confermata. Considerando il pedigree della software house è probabile che si tratti di giochi con un grosso focus sull'online, ottimi per legare le persone a servizi in abbonamento come Xbox Game Pass.