Disco Elysium: "ci sono ancora molte storie da raccontare" assicura ZA/UM, lo sviluppatore

Il bellissimo Disco Elysium è stato sicuramente una delle sorprese del 2019. Questo gioco di ruolo tra qualche settimana arriverà anche su PS4 e PlayStation 5 (e a giugno su Xbox e Switch), ma la sua storia non è destinata ad interrompersi qui. Secondo lo sviluppatore ZA/UM, infatti, ci sono "ancora delle storie da raccontare all'interno di questo universo".

Che questo voglia dire che Disco Elysium 2 sia in lavorazione è ancora presto per affermarlo, ma nelle intenzioni dello studio estone c'è chiaramente la volontà di espandere questo universo in qualche modo. Questa settimana ZA/UM dovrebbe annunciare la data di uscita di Disco Elysium: The Final Cut su console, dopo di che lo studio potrà concentrarsi sul futuro.

Innanzitutto Disco Elysium diventerà una serie TV creata dai produttori di Sonic The Hedgehog, ma poi ci sarà modo anche di giocare a qualcosa di nuovo.

"Martinaise è solo una fetta di Revachol, e Revachol è solo una capitale tra molte altre," ha detto la lead writer Helen Hindpere. "Chissà dove ci porterà il futuro. I fan sicuramente conosceranno altre parti di questo particolare mondo, il che, probabilmente, li porterà ad incrociare nuovi personaggi e nuove storie."