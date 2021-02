xCloud su PC via web browser, interfaccia rivelata da due immagini

xCloud sta per fare il proprio debutto anche su PC via web browser, e l'interfaccia del servizio è stata rivelata dalle prime due immagini, catturate durante i test che Microsoft sta conducendo in questi giorni e pubblicate da The Verge.

xCloud su PC via browser web, la prima immagine dell'interfaccia.

xCloud su PC via browser web, la seconda immagine dell'interfaccia.

Sappiamo che xCloud arriverà su iOS e PC in primavera per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, in entrambi i casi utilizzando un sistema basato su browser, ma a quanto pare l'interfaccia non sarà diversa da quella già vista sui terminali Android.

Estremamente minimal, l'organizzazione grafica vede nella parte in alto a destra un piccolo box per la ricerca dei giochi, una schermata iniziale con le varie categorie di prodotto, anche sudivise per genere, e icone quadrate a rappressetare ogni singolo titolo disponibile.

Una volta lanciato un gioco, il browser entrerà automaticamente in modalità schermo intero e sarà possibile utilizzare un controller Xbox per interagire con l'esperienza tramessa in streaming.

Dal punto di vista tecnico non è ancora chiaro quali siano le specifiche di xCloud su PC, ma visto che Microsoft sta ancora utilizzando server blade basati su Xbox One S la risoluzione non dovrebbe spingersi oltre i 1080p.

Per quanto concerne infine la distribuzione, sembra che la casa di Redmond abbia intenzione di introdurre xCloud nell'app di Xbox su Windows 10, mentre in versione web la piattaforma supporterà solo i browser basati su Chromium come Google Chrome e Microsoft Edge.