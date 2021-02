Trials of Mana: superato il milione di copie vendute

Trials of Mana: artwork per festeggiare il milione di copie vendute

Il gioco di ruolo d'azione giapponese Trials of Mana ha venduto più di un milione di copie, tra fisiche e digitali. Ad annunciarlo è stato il publisher Square Enix, che per l'occasione ha commissionato un artwork celebrativo (quello che trovate in testa alla notizia). Trattandosi di un remake e non di un prodotto completamente nuovo, si tratta di un ottimo risultato, che giustifica altre operazioni del genere.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Trials of Mana è un remake in alta definizione del terzo capitolo della serie Mana, uscito originariamente in Giappone nel 1995 con il nome di Seiken Densetsu 3. Il gioco è un'indimenticabile avventura con un gameplay emozionante ed eroi e nemici memorabili. I giocatori creeranno diverse esperienze formando una squadra di tre personaggi unici tra i sei proposti e partiranno per un'incredibile avventura in cui potranno migliorare le classi dei loro personaggi fino ad arrivare a forme più potenti, apprendere più di 300 abilità diverse e scoprire un mondo pieno di segreti e misteri. Inoltre, dopo la fine del gioco sarà disponibile un nuovo capitolo giocabile che non era presente nella versione originale, in cui i giocatori potranno sbloccare nuove classi e affrontare una nuova, potente minaccia.

Per celebrare il 25° anniversario del gioco originale, inoltre, di recente è stata pubblicata la Patch 1.1.0, che include vari aggiornamenti e nuove aggiunte, tra cui il livello di difficoltà "No Future", nuove opzioni per il New Game Plus e altro ancora.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Trials of Mana è disponibile per Nintendo Switch, PS4 e PC (Steam). Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Trials of Mana.