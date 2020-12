xCloud su iOS e PC, data ufficiale per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate

xCloud ha finalmente una data su iOS e PC: il servizio di game streaming sarà disponibile per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate durante la primavera del 2021.

Come anticipato alcune settimane fa, xCloud arriverà su iOS attraverso una nuova app Xbox Game Pass basata su browser: un espediente del tutto simile a quello pensato per GeForce NOW, che consente di aggirare le limitazioni imposte da Apple.

"Nella primavera del 2021 faremo un nuovo passo in avanti nella nostra ricerca di giocatori portando il cloud gaming di Xbox Game Pass Ultimate su PC via Xbox app e browser, e sui dispositivi iOS via browser mobile", ha scritto Jerret West, CVP di Microsoft Gaming.

"Aggiungendo oltre un miliardo di terminali all'ecosistema di Xbox, immaginiamo un'esperienza senza interruzioni per tutti i tipi di utenti", ha continuato West nel suo post sul sito ufficiale di Xbox.

"Che si tratti di giocare Minecraft Dungeon con gli amici di Xbox utilizzando i controlli touch su di un iPhone oppure lanciarsi nell'esperienza di Destiny 2: Oltre la Luce su di un Surface Pro durante una pausa."