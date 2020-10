xCloud su iOS nel 2021 con una nuova app per Xbox Game Pass

xCloud arriverà su iOS nel 2021, attraverso una nuova app di Xbox Game Pass basata su browser, con Phil Spencer di Microsoft che sembra alquanto sicuro di poter raggiungere questa soluzione per l'anno prossimo sulle piattaforme Apple.

La questione è nota: xCloud, il servizio di gioco in streaming da parte di Microsoft, integrato nell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, non è disponibile su sistemi iOS a causa della chiusura di Apple per quanto riguarda questa tipologia di servizi su abbonamento, giustificate finora da scuse non troppo convincenti sull'eventualità di dover controller tutti i contenuti presenti all'interno del catalogo. Nonostante le timide aperture da parte della casa di Cupertino, che hanno fatto pensare come i giochi in streaming su iPhone possano essere permessi, Microsoft aveva fatto presente come le nuove regole non bastano per avere un'esperienza ottimale.

Una possibile soluzione può dunque essere quella che anche Amazon Luna, il servizio in streaming del gigante dell'e-Commerce, sembra voler attuare: l'uso di progressive web app o PWA, ovvero applicazioni a parte essenzialmente basate su browser internet.

Proprio su questo aspetto si è basata l'affermazione di Phil Spencer fatta al momento solo internamente a Microsoft, sostenendo di voler rilasciare la nuova app incentrata su una soluzione basata su browser nel 2021 per iOS, in modo da portare su piattaforme Apple xCloud e Game Pass.

"Arriveremo sicuramente su iOS", sembra abbia riferito durante il meeting interno il responsabile di Xbox. Già tempo addietro aveva riferito che il problema di xCloud su iOS è semplicemente tecnico e a quanto pare Microsoft ha intenzione di pubblicare la soluzione basata su browser per l'anno prossimo, portando finalmente xCloud e Xbox Game Pass sulle piattaforme Apple.