Marvel's Avengers in crisi ma "i giocatori torneranno" con i nuovi contenuti, dice Crystal Dynamics

Marvel's Avengers sta attraversando un momento piuttosto di crisi, in termini di popolarità del gioco online, ma Crystal Dynamics si è detta sicura che i giocatori torneranno, una volta che vedranno i risultati dei lavori continuativi da parte del team.

Abbiamo riportato ieri come il numero dei giocatori su Steam sia crollato, portando anche a delle difficoltà al sistema di matchmaking, dopo aver rilevato come il titolo non stesse andando proprio benissimo nel periodo post-lancio, almeno per quanto riguarda il pubblico PC.

Scot Amos di Crystal Dynamics è dunque intervenuto su Kotaku per affermare che il team sta ancora lavorando sul gioco e che gli sviluppatori sono convinti che gli utenti torneranno a giocarci su PC, PS4 e Xbox One: "Ogni giorno lottiamo per costruire il gioco migliore per la nostra community, abbiamo un grande team dedicato alla gestione di questi aspetti in Crystal Dynamics e Square Enix ci supporta nel trasportare tutti i vostri consigli e le vostre critiche in elementi di lavoro, siamo in ascolto, eseguiamo correzioni, miglioramenti e aggiunte il più velocemente possibile", ha spiegato Amos.

"Abbiamo una grande quantità di nuovi contenuti in arrivo nelle prossime settimane e più avanti inclusa una tipologia tutta nuova di missione della War Zone chiamata Tachyon Rifts, un nuovo Outpost che farà da punto di partenza per nuove missioni della storia in futuro, il Cloning Lab, che richiede il gioco coordinato di un gruppo di utenti di alto livello per essere completato con loot di alto profilo da endgame e continuiamo ad effettuare regolazioni e miglioramenti al bilanciamento", ha spiegato il responsabile di Marvel's Avengers.

"Inoltre abbiamo annunciato due nuovi eroi in arrivo prossimamente: Kate Bishop in Operation: Taking AIM e dopo questa la doppia operazione con Clint Barton, dunque questi sono i contenuti per i due Hawkeye che abbiamo menzionato nell'ultima War Table. Queste operazioni riprendono da dove la campagna Reassemble principale si era interrotta nel gioco principale e daranno il via a una nuova storia con altri villain e contenuti multiplayer".

Insomma, Amos ha effettuato una panoramica sui prossimi aggiornamenti in arrivo per Marvel's Avengers, precisando che il team Crystal Dynamics ci lavora costantemente e dunque il supporto è assicurato per una community che troverà comunque pane per i propri denti, a quanto pare. Vedremo se questo impegno sarà ricompensato da un rinnovato interesse da parte dei giocatori.