Marvel's Avengers: crolla il numero dei giocatori su Steam, matchmaking rallentato

Il numero dei giocatori di Marvel's Avengers su Steam è crollato, scendendo al di sotto dei mille utenti contemporanei e creando inevitabili problemi con il matchmaking.

C'erano già state alcune avvisaglie qualche giorno fa, quando il numero degli utenti di Marvel's Avengers aveva subito un vistoso calo, ma gli ultimi dati sono effettivamente preoccupanti per un titolo che basa il proprio endgame sulla modalità cooperativa.

La situazione ha portato a un generale aumento dei tempi di attesa per la formazione di un team con cui andare in missione, ma c'è di più: sembra che lo stesso inconveniente cominci a presentarsi anche su PS4.

La piattaforma Sony è quella che ha visto senz'altro il maggior numero di copie vendute per Marvel's Avengers, dunque non si tratta assolutamente di una buona notizia per Crystal Dynamics e Square Enix.

Servono insomma alla svelta delle notizie sui prossimi contenuti in arrivo, che possano destare nuovamente l'interesse attorno al gioco e risollevarlo tanto su Steam quanto sulle altre piattaforme.