Outriders rinviato al 2021, data di uscita ufficiale annunciata con un trailer

Outriders è stato effettivamente rinviato al 2021, come rivela la data di uscita ufficiale, annunciata con un nuovo trailer: il gioco sarà disponibile a partire dal 2 febbraio 2021.

Le voci sul rinvio di Outriders si stavano moltiplicando, e alla fine Square Enix e People Can Fly hanno confermato la loro fondatezza. Il titolo supporterà tuttavia il cross-play su tutte le piattaforme, per cui i giocatori di PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC e Stadia potranno giocare assieme a prescindere dal sistema utilizzato.

I giocatori che acquisteranno OUTRIDERS per le console della generazione attuale riceveranno un potenziamento gratuito dalla versione PlayStation 4 a quella PlayStation 5. Anche i giocatori Xbox One riceveranno un potenziamento gratuito dalla versione Xbox One a quella Xbox Series X e S tramite Smart Delivery.

"Siamo entusiasti di annunciare di poter offrire ai giocatori di OUTRIDERS un supporto completo al cross-play e un piano di potenziamento per il cambio di generazione", ha affermato Jon Brooke, Co-Head of Studio di Square Enix External Studios.

"La parte migliore è che anche se non acquisterete immediatamente la vostra PS5 o XSX vi copriremo lo stesso le spalle e non dovrete aspettare. Acquistando OUTRIDERS per la generazione di console attuale, vi offriremo gratuitamente la versione per la successiva."

"Ci stiamo prendendo più tempo per assicurarci che i giocatori vivano la migliore esperienza di OUTRIDERS possibile", ha aggiunto Lee Singleton, Co-Head of Studio di Square Enix External Studios.

"Vogliamo anche includere nuove funzionalità come il cross-play per rendere il gioco ancora più accessibile su tutte le piattaforme."