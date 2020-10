Outriders rinviato al 2021? C'è silenzio intorno al gioco

Outriders sarà rinviato al 2021? Non c'è niente di ufficiale in merito, ma diversi segnali fanno sospettare che si tratti di una possibilità molto concreta. Il primo è che ormai siamo a ottobre inoltrato e né l'editore Square Enix, né lo sviluppatore People Can Fly ne hanno ancora svelato la data d'uscita. Alla fine del 2020 manca poco, ancora meno se consideriamo i mesi in cui solitamente vengono lanciati i videogiochi natalizi. Settembre è passato, mancano quindi ottobre e novembre. Un lancio a dicembre? Difficile, visto che non è un mese considerato troppo propizio.

Altro segnale poco incoraggiante: il marketing di Outriders è stato battente fino a poche settimane fa, quindi è sceso il silenzio sul gioco, di cui non si è visto più nulla. In realtà già sappiamo tutto ciò che c'è da sapere per farci un'idea, ma perché allentare la presa nelle settimane più calde, quelle pre-lancio?

Infine: Outriders era visto come uno dei probabili titoli di lancio di PS5 e Xbox Series X. Le date di uscita delle due console next-gen sono però note da giorni, ma il titolo di People Can Fly non compare nelle rispettive line up. Nel caso, quando sarà annunciato?

A questo punto non resta che attendere le parole di Square Enix in merito per diradare ogni dubbio. Intanto vi ricordiamo che Outriders è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X, Stadia, PS4 e PS5.