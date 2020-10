PS Now ottobre 2020, i giochi gratis PS4 aggiunti al catalogo

I giochi principali sono due: Days Gone e Medievil , entrambe esclusive PS4, cui fanno da contorno una serie di indie di valore come Trine 4 e Battle Princess Madelyn.

Days Gone è un action open world a base di zombi in cui vestiamo i panni del cacciatore di taglie Deacon St. John, uno dei pochi capaci di affrontare i pericoli creati da una terribile pandemia (vedete a non mettere le mascherine che succede?)

Medievil è invece il remake del classico per PS1, in cui possiamo rivivere le avventure di Sir Daniel Fortesque con grafica completamente rifatta. Nonostante i 4K il nostro rimane il "cavaliere più inetto dalla notte dei tempi", ma ora che non ha più carne da farsi strappare riuscirà sicuramente ad avere la meglio sullo stregone Zarok e salvare così il regno di Gallowmere, diventando l'eroe che ha sempre sognato di essere.