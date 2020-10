Xbox Series X scalda troppo? Due le testimonianze favorevoli, tante quelle contrarie

Stando ad alcune testimonianze emerse in rete, non molte in verità, Xbox Series X si scalderebbe moltissimo in fase di utilizzo. A riportare la cosa è stato per primo il canale francese lestream su Twitch, che ha parlato di una console molto silenziosa, ma anche molto "calda". Un'altra testimonianza in merito è arrivata da Jeff Bakkalar di Beastcast, il podcast di Giant Bomb, in cui è stato menzionato l'eccesso di calore prodotto dall'espansione esterna dell'SSD.





Quindi Xbox Series X si surriscalda facilmente? Stando a molte alte testimonianze provenienti dalla stampa di tutto il mondo proprio no. Probabilmente si tratta di due unità difettose o che hanno subito danni in fase di trasporto. Impossibile dire se si tratti di un problema diffuso (per saperlo bisognerà attendere l'arrivo sul mercato).

Per verifica abbiamo messo sotto torchio l'unità giunta in redazione. Vincenzo Lettera l'ha provata per ore con Red Dead Redemption 2, un gioco molto pesante, e non ha rilevato eccessi di calore, come ci ha simpaticamente comunicato: "Sono quasi due ore che ho il gioco avviato (installato sull'ssd), e ci ho registrato anche delle catture (per appesantire il carico di lavoro ndr). La console non scotta minimamente (neanche l'ssd)."

Comunque sia presto faremo dei test più approfonditi, ma nel frattempo possiamo assicurarvi che la nostra esperienza con Xbox Series X è stata più che positiva, parlando di calore.