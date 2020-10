Magic: The Gathering - Zendikar Rising, i migliori mazzi

Dopo avervi approfondito ogni tipo di aspetto riguardante Rinascita di Zendikar, l'ultima espansione in ordine cronologico di Magic: The Gathering abbiamo deciso di proporvi una guida a quelli che attualmente (tenendo conto anche del recente Ban di Uyro) sono alcuni dei mazzi più usati nel meta Standard BO1 e un mazzo polivalente in grado di adattarsi anche al BO3. Vediamo dunque alcuni dei milgiori mazzi a nostro avviso di questo inizio di Zendikar Rising. Se avete bisogno di un'infarinatura, vi consigliamo ovviamente la nostra recensione

Gruul Scute Bomb Bo1 Parliamo di un mazzo Gruul (montagne/foreste) che basa la sua principale forza sulla parola chiave Terraferma. Non è solo Cobra del Loto a dover attirare la vostra attenzione, ma sopratutto Sciame di Scudati. La carta a costo tre di cui uno verde è sicuramente una più interessanti di Rinascita di Zendikar dato che la sua sinergia con Terraferma permette di creare scomodissime legioni di fastidiosi minion 1/1. Chiaramente l'obiettivo è rampare inizialmente con il Cobra per poter lanciare le creature giuste e utilizzare le terre per attivare tutte le abilità Terraferma di cui è composto il mazzo. Ricordatevi che Il Passaggio, che attiva due volte la meccanica Terraferma, utilizzato da turno quattro in poi vi garantisce un vantaggio notevole. Lato carte rosse, il mazzo è composto da diversi removal come Insidia del Campo Aguzzo o lo stesso Gigante Sbriciolaossa. Terrore delle Vette in tre copie e Moraug in una copia invece rappresentano gli elementi più poderosi del mazzo per contrastare possibili avversari dall'alta forza o costituzione. Un mazzo molto aggressivo che riesce a divertire chi lo gioca nel momento in cui la combo entra in pieno. Forse il mazzo meno performante di questa lista ma allo stesso tempo molto divertente.

Mono Blu Mill Bo1 Il Mono Blu di Zendikar Rising è forse uno dei mazzi più fastidiosi da incontrare. La motivazione è facile: in Zendikar Rising questa tipologia è sinonimo di Mill (scartare). Far scartare tutto il mazzo dell'avversario è sicuramente divertente, ma è molto complesso. Per questo motivo vi forniamo quello che è un deck estremamente performante da questo punto di vista. L'obiettivo in questo caso è la coppia Granchio delle Rovine e Tutela di Teferi che devono agire in simultanea. Nel mezzo è importante riuscire ad ottenere una sequela di azioni che mettano pressione in contemporanea al grimorio avversario e ai suoi punti vita. Arriva in soccorso il Tritone Predaventi un 1/1 con volare che fa scartare una carta all'avversario ogni volta che lo si attacca. In late game invece il vostro mazzo si concentrerà sulla meccanica potenziamento che vi garantirà la combo Cacofonia Dissennante ed Evocatempeste di Portale Marino le quali se giocate potenziate entrambi faranno scartare metà del grimorio avversario per ben due volte. Il resto è una agevolazione delle combo come Nella Storia o dei removal temporanei come Controevocazione o Congedo Severo, entrambi in quadrupla copia. Una alternativa è quella di giocare queste due carte in doppia copia e aggiungere Negare in 2x e Contesa Mistica in 2x per avere nel proprio arsenale due grossi counter a possibili spell avversarie.

Cleric Tribal Bo1 Avremmo potuto proporvi il tanto odiato mazzo Tribal legato ai Farabutti, ma abbiamo optato per una deviazione dal percorso classico. Nonostante sia sicuramente più utilizzato, attualmente il mazzo Tribal Chierici bianco/nero è molto più stuzzicante e decisamente più soddisfacente da padroneggiare. L'obiettivo è quello di attivare Orah, Cavaliere dell'Enclave Celeste e far sì che interagisca col cimitero per poter attivare le abilità di Chierico Vitale e Intercessore del Supremo Demone. Allo stesso modo, Richiamo di Emeria e Oratore dei Cieli assieme a Vitor sono un'altra combo chiave. La gestione del "guadagno punti vita" è decisamente più complessa rispetto ad altri mazzi in precedenti espansioni, ma nel momento in cui la combo riesce è dura per l'avversario contrastare le grosse creature Angelo con volare o le grosse creature che arrivano dal vostro cimitero. Sbranamento di Hagra è l'unico removal, ma esiste una variante in cui Oratore dei Cieli e Orah vengono giocate in triplice copia e non in quadrupla per far posto a un 2x di Devastare il Cielo come extra removal in caso di situazioni critiche.