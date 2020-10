Fortnite, la vecchia mappa sta per tornare? Forse sì, grazie ad Iron Man

Tutti i giocatori di Fortnite Battaglia Reale sognano da, circa un anno, il ritorno della vecchia mappa di gioco del Capitolo 1. La nuova area del Capitolo 2 è ormai disponibile da un anno, ma... beh, la nostalgia funziona esattamente in questo modo. Sappiate che potrebbe tornare per davvero, e forse grazie ad Iron Man.



Non è la prima volta che si parla di un ritorno della vecchia mappa di Fortnite, e forse neppure questa sarà la volta buona: ma certi indizi non possono essere ignorati. Stando ad alcune teorie emerse nella community dei giocatori su Reddit, Iron Man starebbe lavorando a qualcosa, ad una sorta di dispositivo in grado di collegare tra loro dimensioni differenti.



Ricordate il Buco Nero che inghiottì la mappa del "vecchio" Fortnite? Bene, potrebbe trattarsi in realtà di un wormhole, che nel mondo dei videogiochi rappresenta praticamente sempre, senza possibilità di equivoci, un portale dimensionale. E coinciderebbe con il nucleo dell'isola: dettaglio, questo, che spiegherebbe l'assalto di Galactus della Stagione 4 di Fortnite, attratto dall'immenso potere del sottosuolo.



Alcuni progetti di Iron Man sono attualmente visibili presso le Stark Industries, e determinati disegni fanno riferimento a questi portali. Donald Mustard, per di più, ha ribadito insistentemente che Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 rappresenterà un momento importante nella narrazione di Fortnite, e che da sempre tutto è collegato. Nessun dettaglio è insomma lasciato al caso.



Per ora è presto per pronunciarsi: non sappiamo bene a cosa stia lavorando Tony Stark. Però tempo fa alcuni leaker avevano individuato nei file di gioco il "ritorno" di alcune zone della vecchia isola: è dunque assai probabile che nel prossimo futuro rivedremo o la vecchia mappa o alcuni dei suoi luoghi iconici.