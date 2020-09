Fortnite Stagione 4, Pinnacoli Pendenti e zone della prima isola stanno per tornare?

Torneremo ad aggiornarvi in caso di conferme o smentite: sareste contenti di rivedere queste vecchie aree di gioco dei primi tempi di Fortnite? Intanto potete valutare l'acquisto del pacchetto Il Serpente di Strada.

List of og POI's returning this season + locations they will be replacing:

- Loot Lake (water near lazy)

- Tilted Towers (Lazy Lake)

- Anarchy Acres (Frenzy Farm)

- Greasy Grove (Holly Hedges)

I can't reveal my source so don't ask, RT so others can see!#FortniteNexusWar