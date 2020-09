Lab Zero Games: licenziati tutti i dipendenti, dopo le accuse mosse al boss Mike Z

Mike Z, al secolo Mike Zaimont, fondatore e boss di Lab Zero Games (Skullgirls, Indivisible), ha licenziato tutti i suoi dipendenti dopo le accuse che gli sono piovute addosso nelle scorse settimane. Sostanzialmente Zaimont è stato accusato da più persone di abusare del suo potere all'interno dello studio, tenendo comportamenti non consoni a un posto di lavoro.

Ad esempio alcuni hanno raccontato di molte sue battute riguardanti i suoi genitali, altri di commenti a sfondo sessuale su se stesso e i suoi collaboratori / collaboratrici, altri ancora di contatti fisici imposti. Non mancano storie di insulti, privati e pubblici, e di comportamenti manipolatori.

Vistosi accerchiato, Mike Z ha risposto nel modo peggiore possibile: ha licenziato tutti, azzerando completamente lo studio. Il fatto è stato raccontato da molti ex-dipendenti, quindi può essere dato per assodato. Inoltre sui social è partita una gara di solidarietà tra ex-colleghi, volta a supportare in qualche modo chi ha perso il posto di lavoro.

Il caso è abbastanza spinoso e le cose non si mettono bene per Mike Z. Certo, i fatti vano sempre vagliati prima di trarre delle conclusioni, ma in questo caso abbiamo decine di persone che reiterano le stesse accuse e che hanno perso il posto di lavoro per non rimanere più in silenzio (quindi che ci hanno rimesso personalmente). A questo punto temiamo anche ripercussioni pesantissime sui titoli di Lab Zero Games. Chi garantirà il supporto nei prossimi mesi?