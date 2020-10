Call of Duty: Mobile, incassi per quasi 500 milioni di dollari negli USA

Call of Duty: Mobile ha totalizzato incassi per quasi 500 milioni di dollari negli USA, secondo i dati rilevati finora da Sensor Tower. 480 milioni, per la precisione.

Appena aggiornato con la Stagione 10, Call of Duty: Mobile si è insomma rivelato un grandissimo successo, sbaragliando la concorrenza degli altri sparatutto su iOS e Android grazie alle sue innegabili qualità.

Il gioco ha registrato finora un totale di 270 milioni di download in tutto il mondo, ma è stato ovviamente durante il lockdown che gli incassi legati alle microtransazioni sono aumentati in maniera esponenziale.

In appena un anno il titolo si è dunque trasformato in una miniera d'oro per Activision, sebbene la maggiore fonte di guadagno per il publisher rimanga il battle royale Call of Duty: Warzone.

In questo momento Call of Duty: Mobile si trova al terzo posto nella classifica dei mobile game più scaricati negli Stati Uniti, dietro a PUBG Mobile e Fortnite.