Mortal Kombat 11: 8 milioni di copie vendute, notizie in arrivo questa settimana

Ed Boon di NetherRealmsStudios ha annunciato tramite Twitter che Mortal Kombat 11 ha venduto la bellezza di 8 milioni di copie e che nel corso di questa settimana arriveranno delle novità sul gioco, immaginiamo sotto forma di contenuti scaricabili o affini.

Si tratta di un ottimo risultato. Probabilmente è il picchiaduro a incontri uscito nel corso dell'ultima generazione che ha venduto di più. Stupefacente (ma non unico) per un franchise che ormai ha diversi decenni sul groppone.

Non ci resta quindi che rimanere in attesa delle prossime notizie su Mortal Kombat 11, di cui Boon non ha svelato nulla, ma non prima di avervi ricordato che il gioco è disponibile per PC, Xbox One, PS4, Stadia e Nintendo Switch.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Mortal Kombat 11, in cui abbiamo scritto:

Per valori produttivi e qualità complessiva, Mortal Kombat 11 è un titolo praticamente inarrivabile tra i picchiaduro moderni. Mai abbiamo visto un gioco con alle spalle risorse simili nel genere, e una tale cura generale per ogni singolo elemento. Non fosse per la gestione malsana e irritante della Krypta, e di conseguenza della progressione legata all'estetica dei personaggi, saremmo davanti a un'opera vicina alla perfezione, dotata di un comparto tecnico eccezionale, di un online impeccabile, di un roster di tutto rispetto, e di un sistema di combattimento migliorato notevolmente rispetto al passato. Così com'è invece si ferma un attimo prima di raggiungere lo zenith, perdendosi nel fangoso acquitrino degli store online. Saremmo comunque folli a non consigliarvelo: resta il miglior gioco della leggendaria saga di NetherRealm, e non vi deluderà.