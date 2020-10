Fortnite, come ottenere 185 V-buck gratis su Salva il Mondo oggi 6 ottobre 2020

Un nuovo giorno è iniziato, e oggi 6 ottobre 2020 potrete ottenere 185 V-buck gratis su Fortnite Salva il Mondo. Si tratta di una delle somme più alte di sempre, e considerando che potrete spenderla anche su Fortnite Battaglia Reale è il caso di dare un'occhiata a questa guida.



Per ottenere i V-buck si comincerà con l'accesso giornaliero a Fortnite Salva il Mondo: vi garantirà di base una missione utile per sbloccare i primi 50 V-buck, che in caso di grande fortuna (ma è un caso raro) potrebbero diventare anche 100 V-buck, raddoppiando. Purtroppo l'accesso a Salva il Mondo non è più possibile su macOS già da qualche giorno.



Gli altri V-buck andranno invece ottenuti completando delle sfide a tempo limitato presso Tavolaccia, Vallarguta e Montespago, rispettivamente il secondo, terzo e quarto mondo di gioco di Salva il Mondo. Avrete tempo fino a questa sera, quindi è il caso di cominciare subito.



Eccole sfide di Tavolaccia, che sicuramente non vi creeranno troppi problemi:

Cavalca il fulmine, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 23); 30 V-buck come ricompensa

Recupera i dati, Periferia; 30 V-buck come ricompensa