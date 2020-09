Marvel's Avengers non sta andando benissimo su Steam

Nonostante il nome di richiamo, sembra proprio che Marvel's Avengers non stia andando benissimo su Steam. Un po' per i problemi di ottimizzazione, un po' per una comunicazione del gioco non sempre efficace, ma al momento questo action sta andando peggio di quanto fece Deus Ex: Mankind Divided, l'ultimo episodio della serie cyberpunk di Square Enix messa nel ghiaccio per dedicare tempo e risorse a questo progetto.

È vero che Steam è solo una delle piattaforme sulle quali Marvel's Avengers è stato pubblicato e il gioco è un progetto di più anni, pensato per evolvere ed espandersi nel tempo, ma i risultati ottenuti sullo store di Valve non sono al momento rassicuranti.

Al momento, infatti, secondo SteamCharts, sono circa 1,5k le persone online sul gioco con un picco di 3,4k nelle ultime 24 ore. Il picco massimo è stato di 28mila persone.

Come sottolineato su ResetEra, sono numeri piuttosto bassi. Per esempio, sempre restando in casa Square Enix, Shadow of The Tomb Raider ha raggiunto i 38k contemporanei, Rise of the Tomb Raider i 44k e Deus Ex: Mankind Divided addirittura 52mila persone contemporaneamente.

Soprattutto quest'ultimo numero è interessante, perché la serie cyberpunk è stata quella messa ai box per creare Marvel's Avengers, una scommessa che al momento non sembra pagare i dividendi sperati.

Cosa ne pensate?