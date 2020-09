Fortnite, sfida segreta degli gnomi: dove trovare le trappole

Ci risiamo: gli sviluppatori di Epic Games hanno introdotto su Fortnite Stagione 4 Capitolo 2 una nuova sfida segreta degli gnomi. Si tratta, come già le precedenti, di sfide non visibili nel menù principale, e che è possibile completare solo sapendo da sé dove andare e cosa fare. Una guida dunque è più che necessaria, in questo caso.



La nuova sfida segreta degli gnomi di Fortnite richiede al giocatore di trovare le trappole allo Slurp, per poi disattivarle rendendole così inoffensive. Sembra un compito molto complesso, e in effetti senza alcun riferimento lo è: la mappa di gioco nasconde ben cinque trappole, tutte in luoghi diversi e difficili da visitare durante la stessa partita.



Per completare la sfida dovrete recarvi, anche nel corso di match differenti, nelle posizioni delle trappole degli gnomi, e interagire con questi oggetti (tasto Quadrato su DualShock 4). Ciò vi ricompenserà con molti punti esperienza per il vostro pass battaglia, in grado circa di aumentarlo di un intero livello. Ecco i luoghi che nascondono gli gnomi e le trappole:

Brughiere Brumose

Siepi d'Agrifoglio

Sabbie Sudate

Moli Molesti

Foschi Fumaioli