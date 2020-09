Nintendo Switch ottobre 2020, i giochi migliori del mese

A ottobre 2020 vedremo l'arrivo su Nintendo Switch di diverse esperienze molto promettenti che in alcuni casi si spingono al di là dei semplici giochi, vedi le frenetiche gare in realtà aumentata di Mario Kart Live: Home Circuit. Non mancano tuttavia le uscite tradizionali, con il sorprendente platform in stile battle royale Super Mario Bros. 35, la riedizione Pikmin 3 Deluxe e alcune produzioni multipiattaforma di un certo spessore, nella fattispecie FIFA 21 con la Legacy Edition e Remothered: Broken Porcelain.

Super Mario Bros. 35 In uscita il 1 ottobre Realizzato per celebrare il trentacinquesimo anniversario della serie Nintendo, Super Mario Bros. 35 miscela la tradizionale formula platform con inediti e originali meccanismi in stile battle royale, coinvolgendo fino a trentacinque giocatori in partite in cui ogni elemento può diventare un'arma utile a mettere fuori combattimento un avversario. Quando eliminiamo un nemico nella classica progressione di Super Mario Bros., infatti, lo proiettiamo nello schermo di un altro giocatore, andando ad aumentare la difficoltà della sua partita: una dinamica indiretta ma senz'altro stuzzicante, che unita ai power-up casuali e a un sistema di crescita disegnano il quadro di un'esperienza davvero interessante per i fan dell'idraulico baffuto.

FIFA 21 In uscita il 9 ottobre FIFA 21 si presenta anche quest'anno su Nintendo Switch con l'immancabile Legacy Edition, che aggiorna il gioco introducendo le nuove formazioni e i nuovi calciatori, ma senza aggiungere al pacchetto le novità più rilevanti nell'ottica del gameplay e dei contenuti, che rimangono pressoché identici a quanto visto in FIFA 20. Ad ogni modo, la nuova edizione del calcistico prodotto da Electronic Arts vanterà sulla console ibrida giapponese una grafica migliorata, un'interfaccia ridisegnata e un set di modalità discretamente ricco, che include la Carriera classica, le Stagioni Online, la Women's International Cup e naturalmente FIFA Ultimate Team.

Remothered: Broken Porcelain In uscita il 13 ottobre L'inquietante survival horror di Darril Arts e Stormind Games torna con un nuovo capitolo, Remothered: Broken Porcelain, che presenta diverse novità in termini di gameplay e narrazione. Pur essendo legato ai personaggi del gioco originale, infatti, questo sequel si pone come il punto d'inizio ideale per gli utenti che si avvicinano per la prima volta alla serie. L'ambientazione è quella dell'Ashmann Inn, un hotel pieno di segreti che dovremo esplorare nei panni di Jen, una ragazza che viene assunta come cameriera dopo essere stata espulsa da un istituto femminile, ma che si ritrova a dover affrontare il suo oscuro passato insieme a nuove, spaventose insidie da cui potrà nascondersi e fuggire ricorrendo a meccaniche stealth.

Mario Kart Live: Home Circuit In uscita il 16 ottobre Mario Kart Live: Home Circuit non è un videogame, bensì qualcosa di diverso e di originale: un'esperienza di guida reale che si miscela con la realtà aumentata grazie a un piccolo veicolo radiocomandato munito di videocamera, a un set di porte da piazzare sul pavimento e naturalmente a Nintendo Switch, che si trasforma per l'occasione in un radiocomando molto speciale. Potremo infatti pilotare il nostro piccolo kart usando i controlli della console ibrida, osservare sullo schermo integrato quello che succede e interagire con avversari virtuali, che ci sfideranno lungo il circuito che abbiamo creato sulla base delle regole classiche di Mario Kart, inclusi naturalmente gli oggetti e le armi che è possibile raccogliere durante la gara.