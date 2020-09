Nvidia e ARM insieme per definire il futuro dei semiconduttori

Recentemente Nvidia ha annunciato l'acquisizione di ARM Limited da SoftBank. Si tratta di una mossa piuttosto importante per l'azienda californiana, tant'è che è stata definita come la più grande acquisizione della storia nel mondo dei semiconduttori. Attualmente l'affare è ancora soggetto ad approvazione normativa, che potrebbe richiedere fino a 18 mesi per essere finalizzata. Molte altre grandi aziende come Apple, Qualcomm, Amazon e Samsung sono tra i principali clienti di ARM, quindi bisognerà vedere come reagiranno a questa mossa. Nvidia però ha già dichiarato che rimarrà fedele al modello di licenza aperta precedentemente definito da ARM con le altre aziende per non creare conflitti con questi colossi. L'architettura ARM rimarrà quindi accessibile ad altri produttori di terze parti anche in futuro, mantenendo quello che era di fatto il business principale dell'azienda fino ad ora. Difficile dire quali vantaggi porterà questa acquisizione nel breve e lungo termine, unendo le forze però le due aziende potrebbero sicuramente crescere insieme in maniera vertiginosa. Cerchiamo quindi di analizzare quanto concordato tra Nvidia e ARM, per provare a capire a quali nuove frontiere potrebbero affacciarsi insieme in futuro.

Nvidia Nvidia è sicuramente un nome molto popolare, sopratutto tra noi appassionati di videogiochi. Spesso però viene associata esclusivamente alla produzione di schede video, come la recente serie 3000 presentata poche settimane fa. Vediamo quindi da dove nasce Nvidia, come si è imposta sul mercato e quali grandi progetti ha attualmente in cantiere. Convinti che un giorno il PC sarebbe diventato un dispositivo di consumo per la fruizione di videogiochi e multimedia, Jen-Hsun Huang, Chris Malachowsky e Curtis Priem fondarono Nvidia nel 1993. Due anni dopo lanciarono sul mercato il primo prodotto NV1 con il porting di Virtual Fighter che divenne il primo gioco 3D accessibile dall'hardware Nvidia. Nel 1999 lanciarono sul mercato la prima unità di elaborazione grafica, un'idea che ha rivoluzionato l'intero settore. Successivamente nel 2001 entrarono nel mercato della grafica integrata con Nforce e nel 2004 lanciarono la tecnologia SLI. Solamente un anno dopo l'azienda si prese l'impegno di progettare il processore per la console Sony Playstation 3, mentre nel 2008 lanciò il primo processore mobile chiamato Tegra. Proseguendo con lo sviluppo tecnologico e arrivando all'architettura Tesla, le GPU Nvidia diventarono il cuore del supercomputer più veloce al mondo nel 2010. Nel 2013 e 2014 vennero introdotti i nuovi processori mobile e conseguentemente i prodotti Nvidia Shield. Solamente un anno dopo Nvidia si tuffò nell'ambito del deep learning e nel mondo dell'intelligenza artificiale, sfruttando i progressi dell'architettura Pascal e proponendo una delle prime soluzioni di cloud gaming chiamata GeForce Now. Nel 2019 si avvicinò ulteriormente al mondo dei data center, veicoli autonomi e mercati grafici professionali, fino ad arrivare al 2020 con la recente acquisizione di ARM per proseguire il progresso tecnologico nei prossimi decenni.

ARM ARM Holdings è una società nata nel 1990 con sede a Cambridge. Conosciuta principalmente per la sua linea di architetture progettate per le unità di calcolo, diventò il leader nel mercato mondiale per aver raggiunto un perfetto equilibrio tra bassi consumi ed alta efficienza. La società infatti domina il settore dei microprocessori per smartphone, tablet, lettori multimediali, console portatili, router, hard disk di rete, così come altri dispositivi mobili alimentati a batteria. ARM progetta esclusivamente il design interno del processore, l'architettura ed il set di istruzioni, vendendo poi questa proprietà intellettuale su licenza ad altre aziende. L'architettura ARM viene quindi venduta come una sorta di modello dal quale partire per realizzare il proprio processore, avendo già gran parte del lavoro svolto. Già nel 2007 la famiglia ARM copriva il 75% del mercato mondiale dei processori a 32 bit per applicazioni embedded. L'architettura RISC su base ARM viene infatti utilizzata da Apple per realizzare i propri SoC (System-on-a-chip), integrati successivamente in tutti i prodotti Apple dotati di unità di calcolo. Anche Qualcomm utilizza la stessa base per produrre i propri processori Snapdragon, il cuore pulsante della maggior parte degli smartphone Android. Allo stesso modo tanti altri produttori sfruttano l'architettura progettata da ARM per applicazioni specifiche e realizzazione di sistemi embedded personalizzati.