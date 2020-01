Intel Xe: presentata DG1, la prima GPU discreta da parte della compagnia in dettagli e immagini

Intel Xe DG1, la prima GPU discreta da parte della compagnia, è sicuramente tra le maggiori novità del CES 2020, con il nuovo componente hardware per PC che si è finalmente mostrato più precisamente, con tanto di immagini e dettagli rilasciati.



La prima scheda grafica dedicata da parte di Intel si chiama DG1 e per il momento è stata distribuita agli sviluppatori ed è basata appunto sulla nuova architettura Intel Xe, che prevede a sua volta tre declinazioni diverse in altrettante micro-architetture che lavorano a diversi livelli, previste per segmenti di mercato differenti.



Xe-LP è la struttura della prima GPU presentata, ovvero la DG1 visibile nelle immagini qui sotto, è dedicata a dispositivi mobile a bassa potenza come smartphone, tablet e laptop, Xe-HP è per workstation e PC da gioco "seri" e infine Xe-HPC è prevista per i computer ad alte performance, come cluster di server e supercomputer vari.



Per il momento possiamo dunque vedere solo la versione meno potente e per giunta non è ancora prevista sul mercato standard ma per gli sviluppatori e gli addetti ai lavori, soprattutto. La Xe-LP, d'altra parte, sarà integrata nei nuovi processori Tiger Lake di undicesima generazione, e promette di raddoppiare le performance delle Iris Plus integrate negli Ice Lake. A differenza di quest'ultime, la DG1 sembra avere 96 execution unit part rispetto alle 64 presenti su Ice Lake, probabilmente con ulteriori miglioramenti in ambito di velocità di clock, banda passante e memoria.



In base alle immagini pubblicate, la GPU Intel DG1 ha una porta HDMI e tre DisplayPort e non ha alimentazione a parte, dunque è probabilmente destinata a consumare meno di 75W, oltre al sistema di raffreddamento a ventola. Si tratta peraltro di un pezzo di hardware decisamente piccolo, lungo circa 14cm, dunque meno di molte GPU di taglia minore.