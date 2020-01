DOOM e DOOM 2, la patch aggiunge quick save, 60 FPS e add-on

I classici DOOM e DOOM 2 si aggiornano. Bethesda ha pubblicato una patch che aggiunge molte funzionalità richieste dai fan come i quick save, i 60 FPS, gli add-on e molto altro. L'aggiornamento è disponibile su console e PC.



I capolavori di idSoftware non smettono di stupire. Dopo essere arrivati su mobile, Ps4, Xbox One e Switch, adesso si aggiornano con nuove funzionalità richieste a gran voce dai fan. Tra le più interessanti troviamo il supporto ai 60 frame al secondo, la possibilità di salvare (e caricare) velocemente e il supporto agli add-on. Inoltre si potrà scegliere direttamente un livello, cambiare la luminosità della grafica e l'aspect rateo. I nostalgici potranno rigiocare DOOMe DOOM 2 in 4:3.



La lista dei cambiamenti è ancora più lunga e potete trovarla sul forum di Bethesda.