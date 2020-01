iPhone 9: sarà questo l'aspetto dello smartphone economico Apple?

Arrivano alcune immagini di iPhone 9, identificato anche come iPhone SE 2 e destinato ad essere, insomma, il nuovo modello di iPhone economico da parte di Apple, ancora non annunciato ma sempre più presente nelle voci di corridoio riguardanti lo smartphone.



Il sempre molto attivo OnLeaks, specializzato proprio nella diffusione di render e dettagli in anteprima sui nuovi smartphone, ha pubblicato alcune immagini relative a quello che dovrebbe essere l'aspetto di iPhone 9, o iPhone SE 2, che come riportato in precedenza dovrebbe riprendere lo stile e la forma di iPhone 8 tornando dunque alle classiche cornici con il tasto home frontale contenente il Touch ID.



Nella parte posteriore è visibile una fotocamera singola sempre in vecchio stile, completando un po' l'aspetto classico dello smartphone rispetto alla nuova linea introdotta da iPhone X ed evoluta con iPhone 11.



Il display, in linea con la tradizione di iPhone SE, è un LCD da 4,7 pollici, ma sembra non esserci un jack per le cuffie né il 3D Touch, ormai definitivamente abbandonato, a quanto pare.



Diverse novità in linea con le nuove evoluzioni dovrebbero invece caratterizzare l'hardware interno, come la presenza del chip A13 Bionic a muovere il tutto, assicurando probabilmente un ottimo livello di performance. iPhone 9 dovrebbe inoltre essere leggermente più spesso di iPhone 8 e probabilmente con finitura in plastica, per mantenere il costo basso.



Il prezzo, appunto, dovrebbe aggirarsi sui 400 dollari come base, con due modelli previsti probabilmente da 64GB e 128GB e le colorazioni Space Grey, Silver e Product RED. La data di uscita potrebbe essere piazzata alla fine di marzo, ma al momento si tratta solo di voci di corridoio.





And finally comes your very first look at #Apple's highly anticipated #iPhoneSE2 aka #iPhone9!



360° video + stunning official looking 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @igeeksblog



-> https://t.co/vXBBRhDlgA pic.twitter.com/YQHMEZUz9e — Steve H.McFly (@OnLeaks) January 7, 2020