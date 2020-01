Xbox Series X sarà compatibile con Steam ed Epic Games Store, secondo una strana voce di corridoio

Xbox Series X con supporto per Steam ed Epic Games Store, dunque interamente compatibile con le librerie PC provenienti dai due store esterni, è una delle più folli voci di corridoio che sono emerse in questi giorni sulla nuova console Microsoft.



La voce parte dal sito spagnolo GeneracionXbox ed è stata ripresa da alcuni siti, ma si tratta ovviamente di un'informazione molto dubbia, la cui veridicità risulta molto poco probabile. Secondo quanto riportato, Xbox Series X conterrebbe una particolare modalità chiamata Windows Mode, in grado di far funzionare alcune applicazioni Windows 10, tra le quali i client specifici per Steam e Epic Games Store, le cui librerie di giochi PC diventerebbero dunque utilizzabili sulla console Microsoft.



La cosa avrebbe del rivoluzionario, considerando che abbatterebbe completamente le barriere tra PC e console, facendo diventare Xbox Series X una sorta di macchina universale. Sebbene un certo grado di compatibilità con Windows 10 sia anche possibile, gli elementi dubbi riguardano la possibilità di accedere a degli store esterni che non hanno a che fare con Microsoft, cosa che in un sistema chiuso come Xbox sarebbe rivoluzionaria ma risulta anche decisamente inverosimile.



In ogni caso, in questo clima di attesa, incertezze e curiosità riportiamo anche questa vicenda, aspettando ovviamente informazioni ufficiali da parte di Microsoft su Xbox Series X.