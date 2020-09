Pokémon Spada e Scudo, come ottenere Pikachu con Cappello di Ash con il Dono Segreto

Pokémon Spada e Scudo sono tornati a far parlare di sé in occasione dell'ultimo Nintendo Direct della giornata di ieri. Così i giocatori hanno appreso anche una bella notizia: The Pokémon Company regalerà vari Pikachu speciali tramite Dono Segreto. E Pikachu con Cappello di Ash è il primo della lista.



Nel momento in cui scriviamo, dunque, potete già ottenere Pikachu con Cappello di Ash su Pokémon Spada e Scudo, in forma del tutto gratuita utilizzando il Dono Segreto. Il codice da usare è P1KACHUGET, e sarà valido solo per questo Pikachu: gli altri sette esemplari restanti, tutti particolari, verranno rilasciati a poco a poco nel corso delle prossime settimane.



Ecco allora la procedura per ottenere Pikachu con Cappello di Ash: vi basterà fare attenzione ai passaggi qui di seguito riportati.

Avviate Pokémon Spada o Pokémon Scudo su Nintendo Switch

Aprite il menù principale con il comando X

Selezionate Dono Segreto

Selezionate Tramite codice seriale / password

Attendete il collegamento ad internet

Inserite la password P1KACHUGET

Attendete il trasferimento del dono

Salvate il gioco