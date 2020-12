Cyberpunk 2077: il confronto tra PS5 e un PC con una RTX 2070 in foto

I colleghi di VGC hanno pubblicato alcune immagini che confrontano la versione PS5 di Cyberpunk 2077 con la versione PC. Nello specifico, i colleghi confrontano l'edizione PS4 fatta girare in retrocompatibilità su PlayStation 5 con il gioco fatto girare su di un PC che monta una GeForce RTX 2070, una CPU Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz e 16GB di RAM.

Si tratta, quindi, di un confronto preliminare, dato che la versione nativa per le console next-gen arriverà solo nel 2021, e anche su PC il gioco potrà subire dei miglioramenti grazie agli aggiornamenti dei driver o alle prossime patch di aggiornamento del codice di gioco.

Resta, comunque, un utile strumento per confrontare la versione console e PC il giorno del lancio e capire, eventualmente, su quale delle due edizioni orientarsi nel caso in cui vogliate andare a Night City a partire da domani. Prima di cominciare, però, avete letto la nostra recensione di Cyberpunk 2077? E avete visto i tre prologhi in italiano?

L'impressione che si ha osservando queste immagini è che la versione PC sia più ricca di dettagli e di effetti grafici come ombreggiature o luci, ma le similitudini tra i due giochi sono moltissime. L'ossatura di Cyberpunk 2077, infatti, è apparentemente la medesima. Si tratta di una cosa, quindi, che dovrebbe garantire un'esperienza ottimale su qualunque piattaforma scegliate.

Certo, sulle schede video Nvidia che supportano il DLSS potrete attivare diversi effetti grafici in più senza intaccare la fluidità del gioco, ma anche su PS4 e Xbox One (e di conseguenza su PS5 e Xbox Series X/S) la situazione dovrebbe essere più che sostenibile. Soprattutto ora che le prime massicce patch di aggiornamento renderanno il gioco più stabile, ma anche più performante, soprattutto su console.

Prima di lasciarvi alle immagini vi diciamo due cose: la prima è che a questo indirizzo potrete trovare altri screenshot comparativi, la seconda è che le immagini senza nessuna scritta in alto a sinistra sono quelle catturate da PC.

Come vi sembrano?