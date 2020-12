Cyberpunk 2077, patch di lancio renderà il gioco più stabile, soprattutto su console

La patch di lancio di Cyberpunk 2077 cambierà il gioco, ossia lo renderà molto più stabile, soprattutto su console, stando a quanto affermato da uno sviluppatore di CD Projekt Red. Evidentemente il crunch massacrante degli ultimi anni e i più di sette anni di lavorazione non sono bastati per avere un lancio pulito, ma il primo aggiornamento dovrebbe ovviare ai problemi più gravi, in particolare quelli di stabilità che possono compromettere l'esperienza dei giocatori.

Alcune recensioni parlano di veicoli che spariscono, di armi volanti, di crash frequenti e di problemi vari ed eventuali, ma per Fabian Mario Döhla di CD Projekt Red molto di ciò che ha riportato la stampa è stato già sistemato e il gioco sarà diverso con la patch di lancio, soprattutto su console.

Parlando di prestazioni su PC, Döhla ha detto che per migliorarle basta abbassare le impostazioni grafiche. Basta poco, insomma. Rimane il fatto che alcuni potrebbero voler aspettare che la maggior parte dei problemi siano risolti prima di imbarcarsi in Cyberpunk 2077, per non avere magari la sensazione di stare giocando a qualcosa ancora in Accesso Anticipato, come riportato da molti.

Se volete più informazioni sul gioco vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Cyberpunk 2077, in cui Pierpaolo Greco ha scritto:

Ci sono voluti tanti anni e abbiamo dovuto subire troppi rinvii, ma sul volgere di questo strano 2020, possiamo finalmente giocare la più grande opera del team polacco: Cyberpunk 2077. Un'opera mastodontica che stupisce e sbalordisce il giocatore che avrà voglia di investire decine, e forse addirittura centinaia di ore, tra i vicoli di una Night City che riesce a portare su schermo il più bel sogno bagnato di qualsiasi amante della fantascienza sporca e del cyberpunk. Siamo davanti a un gioco di ruolo complesso, stratificato, denso, popolato da storie profonde e coinvolgenti, ma capace di divertire anche nei termini ludici più basilari quali possono essere le sparatorie e l'azione stealth. È indubbio che ci siano delle sbavature qui e là ed è assai probabile che il team di sviluppo avesse bisogno di qualche altro mese per consegnare un prodotto davvero rifinito e pulito ma ciò che conta è che Cyberpunk 2077 è in grado di rappresentare davvero l'ingresso nella next-gen e sarà destinato a farci compagnia negli anni a venire.