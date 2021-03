Valheim ha venduto 5 milioni di copie, non si ferma più

Lo sviluppatore Iron Gate ha annunciato che Valheim ha superato i cinque milioni di copie vendute. Considerando la frequenza con cui vengono annunciate le pietre miliari raggiunte dal gioco, siamo a una media di un milione di copie vendute a settimana. Non male per una produzione indipendente sviluppata da cinque persone e uscita fuori praticamente dal nulla, ossia senza avere dietro una grossa campagna marketing.

Per festeggiare, Iron Gate ha condiviso anche delle altre statistiche del gioco. Finora è stato giocato in totale per più di 15.000 anni di tempo di gioco ed è stato guardato per 35 milioni di ore su Twitch. Attualmente è il 39° gioco per quantità di recensioni positive su Steam.

Immaginiamo che questa non sarà l'ultima volta che parliamo delle vendite di Valheim, visto che continua a essere stabilmente in prima posizione su Steam dal giorno del lancio. Importante anche il fatto che sia ancora in Accesso Anticipato, perché ciò significa che c'è spazio ancora per molti miglioramenti. Valheim per adesso è disponibile solo su PC, ma non è escluso che in futuro possa arrivare anche su console.