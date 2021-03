Xbox Game Pass marzo 2021: NBA 2K21 tra i giochi gratis della prima mandata

Xbox Game Pass rinnova il proprio catalogo con la prima mandata di giochi gratis per gli abbonati a marzo 2021, annunciata in questi minuti da Microsoft e contenente anche NBA 2K21 tra gli highlights inaspettati di questo primo aggiornamento mensile.

La simulazione di basket da parte di 2K Sports sarà disponibile da domani per gli abbonati al servizio Microsoft. La compagnia non ha specificato la questione, ma sembra che si tratti della versione Xbox One, che può essere giocata su Xbox Series X|S con i miglioramenti di Xbox One X, dunque non sarebbe la versione next gen specificamente sviluppata per le nuove console.

Non c'è una comunicazione precisa al riguardo, ma il gioco sullo Store a cui rimanda il post di Microsoft è in effetti quello Xbox One: la questione è dovuta probabilmente al modo in cui 2K ha gestito NBA 2K21 come cross-gen, visto che invece di utilizzare lo Smart Delivery ha adottato l'approccio standard delle due SKU diverse per la vecchia e la nuova generazione, con tanto di pagamento dovuto per l'upgrade anche agli acquirenti della versione Xbox One.

L'altra novità maggiore è Football Manager 2021 per PC e Xbox, la celebre simulazione manageriale di Sports Interactive che va ad aggiungersi ai titoli che erano già stati annunciati in precedenza come parte integrante dell'offerta EA Play, ovvero Star Wars: Squadrons, NHL 21 (che è però segnato per aprile) e Madden NFL 21.

Vediamo dunque l'elenco dei giochi in uscita nel catalogo di Xbox Game Pass nella prima mandata del mese di marzo 2021: