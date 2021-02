Star Wars: Squadrons, NHL 21 e Madden NFL 21 su Xbox Game Pass e EA Play in arrivo

Star Wars: Squadrons, NHL 21 e Madden NFL 21 sono in arrivo su EA Play e di conseguenza anche all'interno di Xbox Game Pass Ultimate, considerando che ora il servizio Electronic Arts è incluso in quello Microsoft, almeno nella sua versione onnicomprensiva.

Tra marzo e aprile, i giochi in questione verranno introdotti all'interno del Vault dei giochi scaricabili gratuitamente dagli abbonati a EA Play e Xbox Game Pass Ultimate ed è una situazione piuttosto inedita rispetto allo standard del servizio EA, considerando che i titoli sono usciti da pochi mesi.

Il 2 marzo 2021 è previsto l'arrivo di Madden NFL 21, più tardi nel corso del mese di marzo ma ancora senza una data di uscita precisa arriverà anche Star Wars: Squadrons, mentre in aprile sarà il turno di NHL 21. I membri del programma EA Play Pro, peraltro, potranno anche giocare It Takes Two, il nuovo gioco di Josef Fares, a partire dal 26 marzo.

NHL 21 e Madden NFL 21 sono ovviamente le nuove versioni delle rispettive simulazioni sportive, ovvero quella storica di football americano e quella del campionato di hockey nord americano, entrambi con le licenze ufficiali. Particolarmente interessante è l'introduzione di Star Wars: Squadrons, il nuovo sparatutto con elementi di simulazione spaziale tutto incentrato sui velivoli classici della serie fantascientifica in questione.

Il gioco ha ricevuto delle buone valutazioni ed è stato recentemente aggiornato per sfruttare le potenzialità di Xbox Series X|S, potete vedere cosa ne pensiamo noi leggendo la recensione di Star Wars: Squadrons su queste pagine.