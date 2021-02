Halo Infinite, immagini ad alta qualità: la grafica è già migliorata, il confronto

Halo Infinite: immagine ad alta qualità

Quando abbiamo avuto modo di vedere per la prima volta Halo Infinite lo scorso anno, l'impatto non è stato dei migliori. Previsto come primo vero grande gioco per Xbox Series X|S, il nuovo capitolo delle avventure di Master Chief non ha saputo convincere e il motivo è molto semplice: la grafica sembrava tutto fuorché next-gen; Microsoft ha per fortuna deciso di rimandare il gioco per poterlo rifinire e dare ai giocatori l'opera che meritano. Ora, 343 Industries ci mostra nuove immagini ad alta qualità, che ci permettono di fare un confronto e notare che la grafica è già migliorata.

Come potete vedere a inizio news, l'impatto grafico di Halo Infinite è già superiore. Precisamente, quella che vediamo è un'immagine della versione PC dello sparatutto. Ovviamente è probabile che questa sia la qualità grafica massima che il gioco è in grado di raggiungere attualmente grazie a un PC di fascia alta. Non sono stati indicati i requisiti necessari per raggiungere questa qualità, inoltre.

In ogni caso, la qualità è veramente notevole e promette bene. 343 Industries ha anche mostrato una serie di immagini che permettono di ammirare il ciclo notte giorno di Halo Infinite. Potete vedere l'immagine in alta qualità qui sotto.

Halo Infinite: il ciclo notte giorno

Inoltre, grazie all'utente Twitter Aidan possiamo fare un rapido confronto tra la grafica di Halo Infinite nel trailer di annuncio di luglio 2020, con la grafica di queste ultime immagini ad alta qualità. Non si tratta di frame identici, quindi non è possibile fare un confronto uno a uno. Inoltre l'ora del giorno è differente, ma è innegabile che la qualità visiva è già migliorata.

Abbiamo da poco scoperto che il team di Gears of War ha aiutato 343 Industries nello sviluppo: questi risultati saranno anche merito loro?